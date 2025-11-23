В Сергиево-Посадском округе благоустроили 450 метров русла ручья

сегодня в 06:34

В Сергиево-Посадском городском округе завершены работы по экологической реабилитации безымянного ручья в районе Московского шоссе.

Как сообщили в администрации муниципалитета, заместитель главы округа Павел Бронников с профильными специалистами провели выездной осмотр обновленной территории протяженностью 450 метров — от железнодорожных путей до садового товарищества «Овражный».

Работы велись в рамках муниципальной программы после жалоб жителей на регулярные подтопления во время паводков и сильное загрязнение береговой линии.

В ходе благоустройства расчищено русло, удалены кустарники и мелколесье, вывезено около 100 кубометров строительных отходов и бытового мусора. Восстановлена пропускная способность водного объекта, что исключит угрозу затопления прилегающих территорий.

После устранения возможных замечаний комиссия проведет окончательную приемку работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.