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В Сергиево-Посадском округе 13 сентября отключат свет по ряду адресов

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 13 сентября с 10:00 до 12:00 в Сергиево-Посадском городском округе по следующим адресам: ул. Горького, д. 23-55; ул. Загорского, д. 16-24; ул. Пугачева, д. 29-56; ул. Совхозная, д. 10, 12; ул. Толстого, д. 25, 27; ул. Хотьковская, д. 15-23; ул. Чернышевского, д. 5-50.

Будет проводиться техобслуживание оборудования.

По вопросам отключений и качества электроснабжения — обращаться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 99-500-99.

Информацию об аварийных отключениях можно найти на сайте компании.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.