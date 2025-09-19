В Серебряных Прудах завершили пробные топки перед отопительным сезоном

В муниципальном округе Серебряные Пруды успешно завершена плановая процедура пробных топок. Это важное ежегодное мероприятие проводится для проверки готовности всей системы теплоснабжения к предстоящему зимнему периоду. Работы по тестированию проводились с 11 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты подавали теплоноситель в жилые дома и социальные объекты, чтобы тщательно проверить работу котельных, магистральных теплотрасс и внутридомовых коммуникаций.

Главной задачей испытаний была проверка герметичности системы и своевременное выявление возможных дефектов до наступления морозов.

Инфраструктура теплоснабжения округа включает 16 котельных и 6 топочных. В ходе испытаний были оперативно ликвидированы две небольшие неполадки — именно те «слабые места», которые могли бы вызвать проблемы с началом отопления.

По данным ресурсоснабжающей организации, на сегодняшний день система полностью заполнена теплоносителем и находится под рабочим давлением, а персонал готов к подаче тепла в жилые дома в установленные сроки.

При этом муниципалитет напоминает жителям, что временная подача тепла в рамках испытаний не означает начала постоянного отопительного сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.