В Серебряных Прудах завершили пробные топки перед отопительным сезоном
Фото - © Ирина Матвеева
В муниципальном округе Серебряные Пруды успешно завершена плановая процедура пробных топок. Это важное ежегодное мероприятие проводится для проверки готовности всей системы теплоснабжения к предстоящему зимнему периоду. Работы по тестированию проводились с 11 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Специалисты подавали теплоноситель в жилые дома и социальные объекты, чтобы тщательно проверить работу котельных, магистральных теплотрасс и внутридомовых коммуникаций.
Главной задачей испытаний была проверка герметичности системы и своевременное выявление возможных дефектов до наступления морозов.
Инфраструктура теплоснабжения округа включает 16 котельных и 6 топочных. В ходе испытаний были оперативно ликвидированы две небольшие неполадки — именно те «слабые места», которые могли бы вызвать проблемы с началом отопления.
По данным ресурсоснабжающей организации, на сегодняшний день система полностью заполнена теплоносителем и находится под рабочим давлением, а персонал готов к подаче тепла в жилые дома в установленные сроки.
При этом муниципалитет напоминает жителям, что временная подача тепла в рамках испытаний не означает начала постоянного отопительного сезона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.
«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.