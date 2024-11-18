В Серебряных Прудах запланировано отключение света 19 ноября

с 14:30 до 16.30 по адресу: г. о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Запрудная, д/с «Тополек». Отключение в указанный период не более 2-х часов;

с 8:00 до 17:00 г. о. Серебряные Пруды, с. Глубокое, с. Никольское, д. Петровские Выселки. Отключение в указанный период не более 4-х часов.