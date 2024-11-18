В Серебряных Прудах запланировано отключение света 19 ноября
19 ноября будут проводиться плановые ремонтные работы в г. о. Серебряные Пруды. Количество проживающих на данной территории — 1 267 человек; социально-значимых объектов — 3, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
По информации диспетчера «Россети МР», отключение электроэнергии проведут:
- с 14:30 до 16.30 по адресу: г. о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Запрудная, д/с «Тополек». Отключение в указанный период не более 2-х часов;
- с 8:00 до 17:00 г. о. Серебряные Пруды, с. Глубокое, с. Никольское, д. Петровские Выселки. Отключение в указанный период не более 4-х часов.
В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.