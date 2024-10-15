В Серебряных Прудах запланировано отключение света 17 октября

По информации диспетчера «Россети МР» 17 октября с 8:00 до 17:00 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ, будет производиться отключение электроэнергии по следующим адресам: п. Серебряные Пруды, ул. Школьная, ул. Первомайская. Отключение в указанный период составит не более 4-х часов.

Специалисты выполнят прокладку кабеля 0,4 кВ.

Количество проживающих на данной территории человек — 915 человек.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.