В Серебряных Прудах запланирован капремонт участка тепловых сетей
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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Серебряные Пруды, р. п. Серебряные Пруды, ул. Октябрьская. Протяженность участка сети теплоснабжения составляет 340 метров.
Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серебряные Пруды.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.