В Серебряных Прудах заменят светильники наружного освещения

сегодня в 17:11

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения на территории муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Серебряные Пруды.

«Работы завершат в 2024 г. Планируется замена 95 светильников», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.