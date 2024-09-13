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В Серебряных Прудах зафиксировали сброс мусора рядом с контейнерной площадкой

В городском округе Серебряные Пруды установлена система технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», одной из целей которой является профилактика правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Посредством видеокамер, которые установлены непосредственно на контейнерных площадках, выявляются нарушители, утилизирующие отходы производства и потребления, не относящиеся к категории ТБО.

Таким образом, на улице Заречная Серебряных Прудов был зафиксирован факт сброса мусора указанной категории рядом с контейнерной площадкой.

По данному факту нарушитель был установлен и понес наказание в виде административного штрафа по ст. 8.2 ч.1 КоАП РФ.

Размер штрафа за несанкционированную утилизацию мусора для физических лиц — до 70 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.