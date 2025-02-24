В Серебряных Прудах пройдет плановое отключение электроэнергии

Плановое отключение электроэнергии в муниципальном округе Серебряные Пруды произойдет 25 февраля. Количество проживающих на данной территории человек — 807 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

По информации диспетчера «Россети МР» 25.02.2025 г. в связи с проведением плановых ремонтных работ, будет производиться отключение электроэнергии по следующим адресам:

с 8:00 до 17:00 — с. Мочилы - Определение прохождения КЛ (отключение в указанный период не более 2-х часов).

Социально — значимых объектов — 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.