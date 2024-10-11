В Серебряных Прудах планируют отремонтировать более 1,4 км тепловых сетей

В городском округе Серебряные Пруды в следующем году планируют завершить ремонт более 1 км теплосетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серебряные Пруды.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в городском округе Серебряные Пруды», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о Серебряные Пруды, п. Успенский от ДК до ТК-7-ТК-18(в т. ч. ПИР)».

Участок сети теплоснабжения протяженностью 1 426 м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.