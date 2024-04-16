В Серебряных Прудах отремонтировали подъезд дома после жалобы жителя

В территориальный отдел № 3 Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области поступило обращение от жителя городского округа Серебряные Пруды с информацией о ненормативном содержании стен подъезда по адресу: микрорайон Западный, дом № 33. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Инспекторы ведомства провели выездное обследование, в ходе которого было выявлено отшелушивание окрасочного слоя и штукатурки стен. В результате принятых мер управляющая организация провела ремонт. Теперь жильцов дома встречает комфортный и аккуратный подъезд.

Жители Подмосковья могут обратиться в ГУСТ Подмосковья любым удобным способом, оставив обращение на официальном сайте или обратившись напрямую в один из территориальных отделов, список которых можно посмотреть здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.