В Серебряных Прудах модернизируют 7 объектов теплоснабжения

В текущем году модернизация объектов теплоснабжения в Подмосковье пройдет, в том числе, в четырех городских округах — Кашере, Ступине, Серебряных Прудах и Зарайске. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Всего в 2024 году запланировано в этих городских округах 120 мероприятий c общей суммой 24 млрд рублей, из них 75 объектов питьевого водоснабжения и 45 объектов водоотведения.

«Пообщались с жителями 4 городских округов. Ответили на вопросы, которые их беспокоили. Надеемся, что такой формат смогут перенять и администрации муниципалитетов, чтобы заранее доводить всю необходимую информацию до жителей, а также интересоваться, какие вопросы беспокоят граждан. Это может помочь скорректировать планы и решить сначала самые проблемные вопросы», — сказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Так в Серебряных Прудах в текущем году планируется 7 мероприятий по модернизации сетей теплоснабжения. Среди них — 1 очистное сооружение, 1 водозаборный узел и 5 сетей водоснабжения.Срок выполнения работ —2024–2027 годы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.