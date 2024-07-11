В Серебряных Прудах энергетики отремонтировали 52 подстанции

В рамках программы специалисты компании «Россети Московский регион» проводят ремонт энергооборудования распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. С начала текущего года специалисты компании завершили капитальный ремонт 52 трансформаторных подстанций в Серебряных Прудах. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Подстанции мощностью от 16 до 1260 кВА были установлены в деревнях: Мочилы, Шеметово, Благодать, Ламоново, Куребино, Якимовка, Подхожее, Серебряные Пруды, Серково, Колеймино, Малынь, Дудино, Беззубово, Накаплово, Коровино, Дмитриевка, Тютьково, Новоклемово, Семенково, Кораблевка, Успенский, Узуново, Петрово, Никольское, Боршово, Крутое, Яковлевское, Мягкое.

Также в 2024 году энергетики провели работы по замене 28 деревянных опор, выработавших свой эксплуатационный ресурс, на железобетонные, трех километров неизолированного провода — на самонесущий изолированный. От древесно-кустарниковой растительности расчищено свыше восьми гектаров трасс линий электропередачи. Помимо этого, выполнена покраска оборудования и обновление диспетчерских наименований энергообъектов.

Благодаря реализованным мероприятиям качество и надежность электроснабжения повышена у более чем 3,5 тысяч потребителей, проживающих в вышеуказанных населенных пунктах.

Всего в текущем году запланировано выполнение ремонта 83 трансформаторных подстанций в г. о. Серебряные Пруды. К настоящему времени специалисты уже завершили свыше 60% объема работ.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем ведомства», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.