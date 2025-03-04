В Серебряных Прудах 5 марта планово отключат свет на ряде улиц

По информации диспетчера Россети МР 5 марта в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии по ряду адресов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, 5 марта с 8:00 до 17:00 часов света не будет в селе Узуново: ул. Юбилейная, ул. Почтовая, мкр. Южный, п. Серебряные Пруды: ул. Почтовая, ул. Железнодорожная (не более 2-х часов, в период заявленного времени).

На данной территории проживает более 1,7 тыс. человек. Социально — значимых объектов на территории всего 2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.