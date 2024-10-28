В селе Тропарево многоквартирные дома присоединяют к новым сетям ХВС

Продолжается реализация федерального проекта «Реконструкция сетей водоснабжения», в рамках которого в Можайском округе меняют более 109 км сетей ХВС. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Коммунальщики переложили 2 450 метров труб, ведущих от современного водозаборного узла к домам на улице Советская. Это позволило обеспечить жителей качественной питьевой водой.

После того, как внутренние и внешние сети были готовы и установлен узел учета воды, рабочие приступили к присоединению к общим трубам.

Для этого временно была приостановлена подача холодной воды — не более 4-х часов. Об этом коммунальщики заранее сообщили жителям в общедомовом чате.

В настоящее время получены положительные заключения экспертизы и ведутся строительно-монтажные работы в пос. им. Дзержинского и с. Тропарево. Ранее были завершены работы в д. Хорошилово, д. Жизлово, д. Новинки.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.