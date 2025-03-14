В селе Новопетровское Истры вода стала чистой после проведенной модернизации ВЗУ

Без характерного запаха железа и кристально чистой стала вода в селе Новопетровское Истры после проведенной модернизации ВЗУ. Это подтверждают не только результаты лабораторных анализов, но и отмечают местные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стоит напомнить, что углубленную модернизацию коммунального объекта было решено дополнительно добавить в план 2024 года исходя из его неудовлетворительного состояния и многочисленных обращений жителей на качество воды. В результате, довольно в сжатые сроки, на ВЗУ в Новопетровском в рамках губернаторской программы «Чистая вода» была смонтирована станция обезжелезивания, которую уже в декабре 2024 года ввели в эксплуатацию.

Благодаря современным технологиям обезжелезивание воды на станции водоподготовки происходит без применения каких-либо химических реагентов. Для очистки используется кинетическая энергия, которая насыщает воду кислородом, железо выпадает в осадок, и уже чистая вода попадает в краны жителей.

С 2020 года на территории муниципального округа Истра при поддержке главы региона Андрея Воробьева современные станции очистки воды установлены уже на 13 ВЗУ, и эта работа продолжается. В текущем году в муниципалитете запланирована установка еще 4-х станций обезжелезивания воды на ВЗУ в Синево, Красновидово, Вельяминово и Алехново.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.