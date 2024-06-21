В селе Каринское Одинцовского округа установят новое освещение

В городском округе Одинцово, в селе Каринское, в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

На улично-дорожной сети будут уставлены 280 светильников и 280 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 7 265 метров.

На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения. Согласно плану, на этот год, новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

В ведомстве напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.