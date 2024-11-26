В Щелковский водоканал требуются сотрудники

Муниципальное унитарное предприятие «Межрайонный Щелковский Водоканал» филиал «Теплоресурс» приглашает на работу. В связи с формированием новых бригад для работы на тепловых сетях, объявлен набор квалифицированных специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

На предприятие требуются:

электрогазосварщики — заработная плата от 85 000 рублей;

слесари по ремонту тепловых сетей — заработная плата от 65 000 рублей.

График работы — 2/2. Работодатель гарантирует премию по итогам года и оформление в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки на вакансию необходимо связаться по телефону: 8 (909) 935-72-63.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.