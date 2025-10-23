В Щелкове завершается модернизация трех коммунальных объектов

В рамках регулярного оперативного совещания главы с городскими службами обсудили вопросы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в Щелкове реализуется большой объем работ по данному направлению, все они на сегодняшний день уже находятся на финальной стадии.

Так, например, на 95% завершены работы по модернизации канализационной насосной станции в Петровском. Здесь заменено насосное оборудование и смонтирована система автоматического управления.

Такая же степень готовности и у водозаборного узла № 5 на улице Плеханова. На объекте установлены новые насосы, модернизирована система диспетчеризации и электропитания.

На водопроводной насосной станции № 6, расположенной на Фряновском шоссе, общая готовность составляет 84%. Смонтировано оборудование станции водоподготовки, завершен монтаж павильонов над скважинами, идут электромонтажные работы.

По всем объектам завершить работы планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.