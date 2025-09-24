В Щелкове запустят отопление на этой неделе

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел традиционное оперативное совещание, на этот раз в расширенном составе — с участием представителей соседних городских округов Фрязино и Лосино-Петровского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Центральной темой совещания стала подача тепла.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева на этой неделе начинаем включать отопление. В первую очередь на социальных объектах: в школах, детских садах и больницах. Следом — многоквартирные дома», — рассказал Андрей Булгаков.

Предварительно уже были проведены пробные топки, для того чтобы убедиться в готовности систем. В Щелкове в общей сложности 65 котельных: на 52 из них проверка состоялась, остальные будут отработаны в ближайшие дни.

Этой осенью в округе будет завершена масштабная модернизация объектов теплоснабжения, в рамках которой проводится 19 мероприятий: обновление котельных, тепловых пунктов и сетей. На эти цели направлено более 2 млрд рублей.

По прогнозам синоптиков, к концу недели ожидается похолодание. Сейчас специалисты окончательно выравнивают давление в сетях, устраняют последние замечания, чтобы предстоящий зимний сезон прошел с максимальным комфортом для всех жителей Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.