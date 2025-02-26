В Щелкове улучшат качество водоснабжения для 28 тыс жителей в 2025 году

Водопроводно-насосную станцию № 6 в городском округе Щелково построили в 1993 году для восполнения дефицита воды в городе. С тех пор она ни разу капитально не ремонтировалась, и только два года назад началась долгожданная модернизация станции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Запланированные работы должны повысить качество водоснабжения для 28 тысяч жителей из микрорайона Богородский, ЖК «Солнечная долина» и ИЖС Верхнего Потапова. На станции заменят все технологическое оборудование, водопроводные сети, установят новые системы автоматики и диспетчеризации. В проекте также предусмотрено строительство станции водоподготовки и бурение дополнительных скважин. Фундамент уже залит, а сети подведены. Реконструкция завершится в этом году.

В Щелкове идет еще одна масштабная реконструкция ВЗУ № 5. В прошлом году на станции были заменены все 9 скважинных насосов. Так объем добываемой воды увеличился почти в два раза — до 24 тысяч кубометров в сутки.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.