В Щелкове прошел форум «Садоводы Подмосковья»

Более 350 участников приехали в городской округ Щелково со всего региона на форум «Садоводы Подмосковья». Дачники, представители власти, коммунальные и ресурсоснабжающие службы встретились для обмена опытом и обсуждения актуальных тем, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Учитывая специфику образования отходов при ведении личного хозяйства данной теме посвятили отдельную секцию, в которой на вопросы участников отвечали заместитель министра — начальник управления по обращению с отходами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов, а также представители Минприроды региона и регоператора Ногинского кластера.

Жителей также проконсультировали по вопросам:

заключения индивидуальных договоров,

начислений за коммунальную услугу «Обращение с ТКО»,

применения тарифов и нормативов для садоводов.

Форум «Садоводы Подмосковья» стал эффективной площадкой для прямого диалога жителей с представителями ведомств и служб региона. В рамках мероприятия удалось снять основную часть самых острых вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.