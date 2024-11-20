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В Щелкове пройдут работы на магистральном трубопроводе

В Щелкове в связи с заменой запорной арматуры на магистральном трубопроводе может наблюдаться временное ограничение подачи тепла и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

21 ноября с 9:00 до 13:00 может наблюдаться временное ограничение подачи тепла без снижения параметров отопления по следующим адресам: 1-й Советский пер, д. 3,5,5а; ул. Парковая, д. 3,3а, 4,5,5а, 7а, 9а, 11,11а; Пролетарский пр-т, д. 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, ул. Зубеева, д. 9; пл. Ленина, д. 4,6, ул. Советская, д. 54а; ул. Комарова, д. 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7/1, 7/2, 8, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2; ул. Коммунистическая, д. 7, 8, ул. Кооперативная, д. 1, 3, 5, 19/5, 21/4, 22, 23, 25 и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.