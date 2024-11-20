В Щелкове пройдет встреча с газовым участковым 22 ноября

АО «Мособлгаз» приглашает 22 ноября на встречу с газовым участковым. Жители смогут получить бесплатную консультацию по вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

Газовые участковые акционерного общества «Мособлгаз» — это мастера, которые организовывают проведение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных жилых домах. Техническое обслуживание проводится один раз в год в соответствии с графиком и является обязательным для поставки газа.

Мероприятие состоится 22 ноября 2024 года в 16:00 по адресу: г. Щелково, улица Пустовская, дом 16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.