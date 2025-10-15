В Щелкове продолжается масштабная реконструкция Кустового коллектора

В городском округе Щелково продолжается масштабная реконструкция Кустового коллектора — это важный проект, реализуемый Щелковским Водоканалом в рамках инвестпрограммы. Кустовой коллектор протяженностью 8 200 м был построен еще в 1974 году. Он транспортирует на межрайонные очистные сооружения около 3 тыс. куб. м стоков в сутки из Долгого Ледова, Медвежьих Озер, Серкова, Загорянского. Реконструкция объекта улучшит качество жизни порядка 7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На первом этапе, который был реализован в 2023–2024 гг., открытым способом от нулевого пикета в Долгом Ледове были переложены две нитки трубопровода с увеличением диаметра и пропускной способности на 16%. Диаметр нового трубопровода составляет 350 мм, длина каждой нитки — 1 тыс. м. Инвестиции на первом этапе составили 47,6 млн рублей.

На сегодняшний день на финишной прямой находится второй этап реконструкции, в рамках которого специалисты перекладывают еще две нитки трубопровода длиной 564 м. каждая. Из-за высокого уровня грунтовых вод здесь используется технология горизонтально-направленного бурения. Объем инвестиций на 2 этапе составляет 22,1 млн рублей.

Работы планируется завершить до конца осени текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.