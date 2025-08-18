В Щелкове продолжается капитальный ремонт котельной № 29

В городском округе Щелково ведется капитальный ремонт котельной № 29. Она обслуживает 52 многоквартирных дома и соцобъекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы выполняет подрядная организация ООО «РСПК». На объекте задействовано 11 специалистов. Количество техники соответствует плану — 1 единица. Из трех котлов, предусмотренных проектом, все уже смонтированы.

В настоящее время проводится обвязка котлов, демонтаж старого трубопровода и армировка площадок под новое оборудование. Работы выполняются в установленные сроки, отставаний от графика производственных работ нет. Строительная готовность — 25%.

«Обновление оборудования и инженерных коммуникаций позволит повысить эффективность работы котельной и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в зимний период. Мы уделяем особое внимание качеству и срокам выполнения ремонта, ведь речь идет о комфорте и безопасности тысяч горожан», — отметили в администрации городского округа Щелково.

Реализация проекта позволит повысить эффективность и надежность теплоснабжения потребителей, обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды в предстоящем отопительном сезоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.