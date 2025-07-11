В Щелкове приступили к монтажу технологического оборудования на станции водоподготовки

Десятки тонн оборудования и крепежа доставили с производственного конвейера в Беларуси к месту монтажа в Щелкове. Среди них: напорные фильтры, насосные агрегаты, трубопроводы, компрессоры, запорная арматура и муфты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь будущего здания – 230 кв. м. Уже возведены колонны и балки кровли – каркас помещения, где будет установлено само оборудование.

Главный элемент – напорная блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н», которую изготовили на белорусском предприятии «Полимерконструкция». Производительность – 250 куб. м питьевой воды в час.

Ресурсом послужит артезианская вода из собственных скважин – бурение двух из них сейчас проводят специалисты. Водоподготовка будет происходить на фильтрах-модулях и установке обратного осмоса «Кристалл-OR». Принцип действия такой же, что и в бытовых фильтрах с обратным осмосом. Степень очистки – около 99%.

Строительство станции водоподготовки ведется в рамках инвестпрограммы ООО «Щелковский Водоканал» для улучшения качества водоснабжения микрорайона Богородский, ЖК «Солнечная долина» и частных домов в Верхнем Потапове.

Запуск станции запланирован в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.