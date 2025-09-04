В Щелкове предотвратили сброс строительных отходов объемом 60 куб м

В городском округе Щелково прошел рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Профилактическое мероприятие провели сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно со специалистами областного министерства экологии и природопользования, МВД РФ и Главного управления региональной безопасности Московской области.

Было проверено 28 единиц техники, у трех водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном нарушении по ч.1 ст. 8.2 КОАП РФ и ч.1 ст. 6.26 КоАП МО.

Так, удалось предотвратить сброс строительных отходов объемом 60 куб. м.

Водители должны иметь специальный талон на вывоз отходов, получить его можно на региональном портале государственных услуг. Процедура проста и не занимает много времени, зато позволяет избежать штрафов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.