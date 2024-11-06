В Щелкове повысили надежность электроснабжения котельной

сегодня в 14:58

Работники АО «Мособлэнерго» завершили масштабные работы по повышению надежности электроснабжения котельной ДОС на ул. Институтской в городском округе Щелково. Этот проект стал частью программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе работ специалисты компании произвели замену силового оборудования в трансформаторной подстанции ТП-3085. Два трансформатора мощностью 1 000 кВА были установлены вместо двух трансформаторов мощностью 630 кВА. Также было обновлено оборудование распределительного устройства РУ-6 кВ.

Эти мероприятия позволили значительно повысить надежность и качество электроснабжения для ряда потребителей, подключенных к ТП-3085 и котельной ДОС.

Благодаря проведенной модернизации, потребители смогут быть уверены в стабильном и бесперебойном энергоснабжении, что особенно важно в условиях современной жизни.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.