сегодня в 11:13

В Щелкове на водозаборных узлах установили новое насосное оборудование

С начала ООО «Щелковский водоканал» установил семь глубинных центробежных насосов JETEX на водопроводных насосных станциях (ВНС): «Неделина», «Юбилейная» и «Заречная», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный инженер предприятия Дмитрий Овчинников сообщил, что в настоящее время завершается монтаж девяти насосов на водозаборном узле № 5 «Плеханова». До конца 2024 года на водозаборных узлах (ВЗУ) в Медвежьих Озерах, «Неделина», «Заречная» и ВЗУ № 5 будет проведена реконструкция сетевого насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры.

Модернизация насосного оборудования с установкой шкафов управления запланирована на 2024 год на водозаборных насосных станциях (ВНС) «Комсомольская» и «Пустовская».

В рамках модернизации будут заменены пять сетевых и два глубинных насоса, а также подводящие к ним трубопроводы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в следующие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.