В Щелкове модернизируют систему теплоснабжения

В подмосковном Щелкове приступили к масштабной модернизации системы теплоснабжения, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работы будут проведены на участке тепловых сетей Пролетарского проспекта. Этот участок был введён в эксплуатацию в 1994 году, и имеет высокий физический износ. Это приводит к большому количеству инцидентов и обращений жителей.

Протяжённость трубопровода на этом участке составляет 1421,5 метров. Работы будут проводиться в два этапа: в этом и следующем годах. Модернизация затронет 48 тысяч человек, 196 домов и 15 социальных объектов.

Будут проведены капитальный ремонт теплотрассы отопления и замена запорной арматуры в тепловом коллекторе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.