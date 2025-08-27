В Щелкове капитально модернизируют котельную № 9

В Щелкове продолжается капитальный ремонт котельной № 9. Работы выполняет компания ООО «РСПК». На объекте задействовано 14 специалистов при плановых 8, а также 2 единицы техники, что превышает изначальные показатели, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основное оборудование уже установлено — смонтированы оба котла. В настоящее время ведется монтаж газовых счетчиков, армирование дымовой трубы и электромонтажные работы. По информации подрядчика, отставаний от графика производства работ нет.

«Мы идем строго по плану. Все ключевые этапы выполняются с опережением по ресурсам, чтобы обеспечить надежную работу котельной в предстоящий отопительный сезон», — отметил представитель ООО «РСПК».

Котельная № 9 после обновления обеспечит стабильное теплоснабжение значительной части жилого фонда и социальных объектов города — после модернизации стабильное тепло получат 20 домов и соцобъектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.