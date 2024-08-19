В Щелкове из-за утечки прекращена подача горячего водоснабжения в МКД

В Щелкове прекращена подача горячего водоснабжения по адресу: г. Щелково, улица Сиреневая, д. 12. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Отключение подачи горячей воды в многоквартирный дом произошло из-за утечки на теплотрассе. Ориентировочное время отключения — до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.