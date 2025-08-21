В СберУниверситете прошла стратегическая сессия для МБУ Подмосковья

Минчистоты Московской области совместно со Среднерусским банком Сбербанка организована масштабная стратсессия для представителей региональных муниципальных бюджетных учреждений, заместителей глав муниципалитетов по вопросам содержания территорий и профильных ведомств на базе СберУниверситета. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С приветственным словом выступил вице-губернатор Московской области Владимир Локтев и зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Одна из тем мероприятия — развитие компетенций руководителей в городском хозяйстве, их независимая оценка, а также укомплектованность МБУ рабочими профессиями и уровень заработной платы линейных специалистов.

«В этом году мы впервые внедрили рейтинг МБУ, который обновляется раз в квартал. Он позволяет сразу выявлять слабые места и оперативно принимать меры для выхода муниципалитета из „красной“ зоны. Каждый из 78 директоров МБУ может обратиться к нам за помощью, вместе с командой разберем все проблемные вопросы. Кроме того, начали выезжать в городские округа для оценки ситуации по подготовке к осенне-зимнему периоду — проводим мониторинг и смотры спецтехники, заключаем дополнительные контракты на аренду необходимого оборудования. Сейчас особое внимание уделяем и объединению МБУ со смежным функционалом, что помогает работать более эффективнее и менее ресурсозатратно», — отметил Мурашов.

В рамках мероприятия работала выставка стендов более 10 компаний-производителей коммунальной техники и навесного оборудования из разных регионов страны. Также участники смогли принять участие в квесте, развить свои навыки в работе с ИИ и применить их в командной игре «Управление изменениями».

«При подготовке МБУ к зиме мы осматриваем технику и проверяем ремонтные зоны. Обслуживание машин — непрерывный ежедневный процесс. Весной и летом зимняя спецтехника консервировалась и ставилась на хранение. В настоящий момент проводятся мелкие ремонтные работы, осуществляется покупка инвентаря, песко-соляной смеси, соли, зимней одежды. Таким образом, уже к концу лета наше МБУ на 90% будет готово к зимнему периоду», — отметил руководитель МБУ «Благоустройство Балашиха» Денис Воловников.

Кроме того, была продемонстрирована новая система мониторинга работы спецтехники и дворников «Яндекс Вектор», разработанная министерством совместно с платформой «Яндекс Go для бизнеса».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.