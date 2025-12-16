В Саморядово Дмитровского округа прокладывают 1,6 км газовых сетей методом ГНБ

В Саморядово Дмитровского округа продолжаются работы по газификации. Специалисты АО «Мособлгаз» строят новые газораспределительные сети протяженностью около 1,6 километра. Благодаря этому больше домов в деревне получат доступ к газу.

Основная часть трубопровода прокладывается методом горизонтально-направленного бурения. Эта технология позволяет монтировать коммуникации без вскрытия асфальта и перекрытия дорог, а также минимизирует неудобства для жителей и сохраняет инфраструктуру. Работы можно вести под жилыми домами, зелеными зонами и транспортными путями без масштабных земляных работ.

«Использование технологии горизонтально-направленного бурения — это наш стандартный подход в условиях сложившейся застройки или на участках с ценной инфраструктурой. Мы экономим время, сокращаем объем восстановительных работ и не создаем лишних помех для повседневной жизни людей. Это щадящий и эффективный метод», — пояснил представитель АО «Мособлгаз».

Газификация проводится по заявкам жителей. На данный момент к сетям уже подключено 27 домовладений, всего поступила 41 заявка. Проект реализуется в рамках президентской программы социальной газификации, направленной на повышение качества жизни в сельских населенных пунктах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.