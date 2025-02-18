В Рузском округе ремонтируют линии электропередач

«Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского муниципального округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 февраля с 10.00 до 12.00 обесточат деревни: Морево, Хрущево, Марково, Марс, Нестерово на улице Центральной; с 10.00 до 13.00 — поселок Бабаево.

С 13.00 до 16.00 прекратится подача электроэнергии в деревне Нестерово; с 13.00 до 17.00 — в деревне Макеиха.

С 15.00 до 17.00 отключат электроэнергию в деревне Нестерово на улице Центральной.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

ПАО «Россети Московский регион» приносит искренние извинения за неудобства, вызванные перебоями с электричеством в ходе проведения технических работ.

Специалисты прилагают максимум усилий для минимизации подобных инцидентов в будущем и улучшения качества предоставляемых услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.