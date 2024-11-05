В Рузском округе проходит плановый ремонт энергообъектов

сегодня в 11:32

«Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

5 ноября с 8.00 до 17.00 прекратится подача электроэнергии в Рузе на улицах: Высокой, Южной, Красной, Международной; в Фабричном, Высоком, Южном, Рабочем переулках; в Высоком, Южном, Красном проездах.

С 10:00 до 13:00 не будет света в поселке Тучково на улицах Картино и 1-й Картинской; с 10:00 до 14:00 — в деревне Старо.

С 13:00 до 16:00 обесточат деревни: Неверово, Апальщино, Кривошеино, Новогорбово.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации вы можете обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.