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В Рузском округе работают над повышением надежности электроснабжения потребителей

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» проведет плановые отключения электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

4 октября с :.00 до 17:00 не будет света в поселке Тучково на улицах Силикатной и Восточной.

С 9:00 до 14:00 отключат электроэнергию в деревне Барынино. С 9:00 до 16:00 — в поселке Дорохово на улицах: Лесной, Большой, Вокзальной, в переулках: Большом, Вокзальном, Лесном.

С 10:00 до 14:00 обесточат деревню Коковино. С 10:00 до 15:00 — Подолы, Андрейково, Мамошино. С 10:00 до 16:00 — Нововолково, Румянцево, Бабино, Старо.

С 14:00 до 17:00 не будет света деревне Глухово (СНТ «Глухово», «Энергия», «Воронцово», «Воронцово-2», в деревне Орешки (СНТ «Орешки»), в деревне Старя Руза. С 14:00 до 18:00 — в деревне Редькино.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.