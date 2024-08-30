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В Рузском округе проводятся ремонтные работы на подстанции «Мухино»

Филиал ПАО «Россети Московский регион» — Западные электрические сети уведомляет жителей Рузского городского округа об ослаблении схемы электроснабжения подстанции 110 кВ «Мухино» № 732 в связи с ремонтными работами в сетях 110 кВ в период с 17:00 30 августа до 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы производятся без обесточивания потребителей. В указанный период времени будет снижена надежность электроснабжения потребителей, проживающих в поселке Тучково на улицах: Григорово, Дубки, в микрорайоне Силикатный; в деревнях Крымское, Ляхово, Труфановка, Артюхино, Поречье.

Выполнение вышеуказанных работ необходимо для поддержания нормального эксплуатационного состояния оборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.