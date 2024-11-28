В Рузском округе проводятся работы по замене теплотрассы

В деревне Орешки Рузского городского округа проводятся работы по замене теплотрассы. Завершение замены теплотрассы ожидается в течение двух недель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках обхода территории, заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова пообщалась с местными жителями и ответила на интересующие их вопросы.

Такие обходы позволяют оценить состояние территории, выявить проблемные зоны и обратить внимание ответственных лиц на необходимость их устранения.

В рамках встреч с жителями любой желающий может задать вопросы, которые охватывают практически все сферы муниципалитета: здравоохранение, транспорт, жилищно — коммунальное хозяйство. Подобный формат встреч — очень удобный вариант диалога властей с жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.