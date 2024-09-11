В Рузском округе проверили ход благоустройства сквера

Сейчас общественное пространство переживает процесс демонтажа брусчатки и параллельной укладки новой плитки. Уже установили новую центральную елку.

Общая площадь проектируемого объекта — свыше 12 тыс. кв. метров. Помимо уже выполняемых работ, в сквере выравняют дорожки, заменят сломанные бордюры, также там появятся фонтан из нержавеющей стали в форме трех шаров, три детских батута, дополнительно установим закрытые беседки, а также скамейки вдоль тропинок, урн и по периметру центрального круга, смонтируют зону качелей.

«Встретились с подрядчиком, чтобы проговорить все особенности проекта с учетом пожеланий местных жителей. Отмечу, что благоустройство сквера здесь ждали многие. Играющие неподалеку в домино мужчины поделились, что очень довольны грядущими переменами», — сказала Пирогова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.