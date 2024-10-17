В Рузском округе проведут ремонт энергообъектов
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Плановые отключения электроэнергии проведут в населенных пунктах Рузского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
17 октября с 9:00 до 17:00 не будет света в поселке Бабаево (с обесточиванием потребителей не более четырех часов в указанный период времени).
С 9:00 до 16:00 прекратится подача электроэнергии (не более двух часов):
- В деревне Хомьяново,
- В деревне Оселье,
- В деревне Лидино,
- В деревне Сумароково,
- В деревне Апухтино.
Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.
Плановые отключения электроэнергии необходимы для проведения профилактических работ и ремонта линий электропередач. Они позволяют предотвратить аварии и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей.
Для уточнения информации вы можете обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.