В Рузском округе проведут ремонт энергообъектов

ЖКХ

Фото - © Сергей Савиных

Плановые отключения электроэнергии проведут в населенных пунктах Рузского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

17 октября с 9:00 до 17:00  не будет света в поселке Бабаево (с обесточиванием потребителей не более четырех часов в указанный период времени).

С 9:00 до 16:00 прекратится подача электроэнергии (не более двух часов):

  • В деревне Хомьяново,
  • В деревне Оселье,
  • В деревне Лидино,
  • В деревне Сумароково,
  • В деревне Апухтино.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Плановые отключения электроэнергии необходимы для проведения профилактических работ и ремонта линий электропередач. Они позволяют предотвратить аварии и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей.

Для уточнения информации вы можете обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.