В Рузском округе проведут ремонт энергообъектов

сегодня в 11:48

17 октября с 9:00 до 17:00 не будет света в поселке Бабаево (с обесточиванием потребителей не более четырех часов в указанный период времени).

С 9:00 до 16:00 прекратится подача электроэнергии (не более двух часов):

В деревне Хомьяново,

В деревне Оселье,

В деревне Лидино,

В деревне Сумароково,

В деревне Апухтино.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Плановые отключения электроэнергии необходимы для проведения профилактических работ и ремонта линий электропередач. Они позволяют предотвратить аварии и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей.

Для уточнения информации вы можете обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.