сегодня в 13:27

В Рузском округе проведут ремонт энергообъектов в понедельник

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» информирует, что 18 ноября с 8:00 до 17:00 отключат электроэнергию в поселке Колюбакино (пансионат «Сосновая роща»).

С 10:00 до 13:00 не будет света в деревнях: Старая Руза, Жиганово, Красотино, Федьково; с 10:00 до 14:00 — в деревне Товарково; с 10:00 до 17:00 — в деревнях: Курово, Новокурово, Щербинки.

С 10:30 до 12:30 прекратится подача электроэнергии в селе Рождествено.

С 13:00 до 16:00 обесточат деревню Крюково.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации — можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.