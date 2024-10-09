В Рузском округе проведут плановые отключения электроэнергии

сегодня в 11:13

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» проведет плановые отключенияя электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

9 октября с 8:00 до 17:00 прекратится подача электроэнергии в поселке Тучково на улице Картино, в деревне Марс.

С 10:00 до 14:00 обесточат деревню Леньково, с 10:00 до 16:00 — поселок Брикет на улицах Н. Кузьминова в домах 4, 25, 26, 29, 85а и Центральной в домах 3 и 5, а также деревни Варвариху и Городище.

С 14:00 до 18:00 не будет света в деревне Ивойлово.

Обесточивание потребителей будет производиться не более двух часов.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.