сегодня в 12:17

В Рузском округе приняты оперативные меры по ситуации с отоплением

Рабочий визит главы Рузского муниципального округа Александра Горбылева в многоквартирный дом на улице Федеративной, 4 позволил детально разобраться в ситуации с отоплением, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча с жителями состоялась 29 сентября.

Оперативное реагирование на проблему не заставило себя ждать. По поручению главы округа на месте приступила к работе бригада специалистов в составе четырех человек. Был проведен перезапуск системы отопления здания.

Положительные результаты уже заметны: в половине квартир дома батареи начали прогреваться. В оставшихся помещениях процесс нагрева продолжается в штатном режиме.

Контрольные сроки выхода на нормативные показатели определены сегодня, 30 сентября, до 17:00. Специалисты гарантируют полное восстановление температурного режима во всех квартирах в установленные сроки.

Ситуацию держат на особом контроле. Все необходимые технические мероприятия проводятся в соответствии с планом. Администрация Рузского муниципального округа продолжает работу по обеспечению комфортных условий проживания граждан.

Также администрация муниципалитета заверяет, что подобные ситуации находятся под постоянным контролем.

«Работаем для вас! Все необходимые меры принимаются, ситуация находится под контролем. Спасибо за понимание и терпение!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.