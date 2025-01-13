сегодня в 13:18

В Рузском округе повысят надежность электроснабжения потребителей в понедельник

Жителей Рузского округа информируют о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах 13 января. Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным Рузского района электрических сетей «Россети Московский регион», в понедельник с 9:00 до 13:00 обесточат деревню Лызлово, с 10:00 до 14:00 не будет света в деревне Корчманово, с 13:00 до 16:00 отключат электроэнергию в поселке Тучково на улице Партизан.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Плановые отключения электроэнергии позволяют проводить регулярные технические осмотры и модернизацию оборудования, что снижает риск аварий и повышает безопасность эксплуатации электрических сетей.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.