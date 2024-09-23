В Рузском округе отремонтируют линии электропередачи

График запланированных отключений электроэнергии в округе на 23 сентября: с 8:00 до 17:00 прекратится подача электроэнергии в деревню Игнатьево-3; с 9:00 до 13:00 обесточат деревню Денисиха; с 9:00 до 17:00 — деревню Алексино; с 10:00 до 16:00 не будет света в деревне Молодяково; с 13:00 до 17:00 обесточат деревню Сафониха.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят извинения за доставленные неудобства.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.