В Рузском округе модернизируют 22 контейнерные площадки до конца года

На территории Рузского городского округа идет масштабная работа по модернизации контейнерных площадок. На эти цели выделено более 28,7 млн рублей, основная часть которых из регионального бюджета. Так, в округе планируют обновить более 20 площадок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во вторник на оперативном совещании глава Рузского городского округа Николай Пархоменко обсудил с коллегами ход строительства площадок и планы на следующий год.

В этом году модернизация будет проведена на 22 площадках общей площадью 894 кв. метров: 7 — в Рузе, 12 — в теротделе Тучково и 3 — в Колюбакинском теротделе.

«На следующий год уже внесли в план более 37 площадок, нуждающихся в обновлении, общая площадь их составляет 815,44 кв. метров. Дал поручение провести дополнительный мониторинг, чтобы добавить количество контейнерных площадок для модернизации на общую площадь свыше 500 кв. метров и предоставить адресный перечень», — прокомментировал глава округа Пархоменко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.