В Рузском округе модернизировали 15 контейнерных площадок

На территории Рузского округа из 42 контейнерных площадок общей площадью 1 140,24 кв. м, которые вошли в проект по модернизации на второй этап, на сегодняшний день выполнены работы по модернизации 15 площадках. Все они приведены в соответствие с нормативами, увеличены площади, проведены сварочно-монтажные работы, обновлены основания, по необходимости установлены дополнительные бункеры или баки. Обустройство прилегающей территории будет выполнено в срок до 15 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы выполнены по следующим адресам:

г. Руза, ул. Северный мкрн, д. 3, ул. Парковая, д. 27, ул. Филимонцево д. 13,

п. Беляная Гора, д. 7, д. 11,

д. Журавлево, д. Сытьково, д. 30,

п. Колюбакино, ул. Пролетарская, ул. М. Алексеева, д. 3,

п. Горбово, ул. Спортивная, д. 3,

д. Игнатьево,

п. Старая Руза ул. Садовая, ул. Почтовая д. 12,

п. Горбово, ул. Набережная,

п. Бороденки, ул. Зеленая,

д. Тимофеево,

д. Товарково.

Буквально через неделю будут сданы остальные объекты для утилизации отходов в д. Нестерово, д. 98, д. Лихачево, д. Гомнино, д. Алексино, п. Дорохово, ул. Пролетарская, ул. Куйбышева, ул. Красная, п. Бороденки, ул. Новая, с. Никольское, ул. Микрорайон, п. Брикет, ул. Центральная, д. Подолы, с. Успенское, с. Покровское, ул. Новая, с. Покровское, ул. Комсомольская и с. Покровское, ул. 2-я Парковая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.