В Рузском округе модернизировали 15 контейнерных площадок
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
На территории Рузского округа из 42 контейнерных площадок общей площадью 1 140,24 кв. м, которые вошли в проект по модернизации на второй этап, на сегодняшний день выполнены работы по модернизации 15 площадках. Все они приведены в соответствие с нормативами, увеличены площади, проведены сварочно-монтажные работы, обновлены основания, по необходимости установлены дополнительные бункеры или баки. Обустройство прилегающей территории будет выполнено в срок до 15 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Работы выполнены по следующим адресам:
- г. Руза, ул. Северный мкрн, д. 3, ул. Парковая, д. 27, ул. Филимонцево д. 13,
- п. Беляная Гора, д. 7, д. 11,
- д. Журавлево, д. Сытьково, д. 30,
- п. Колюбакино, ул. Пролетарская, ул. М. Алексеева, д. 3,
- п. Горбово, ул. Спортивная, д. 3,
- д. Игнатьево,
- п. Старая Руза ул. Садовая, ул. Почтовая д. 12,
- п. Горбово, ул. Набережная,
- п. Бороденки, ул. Зеленая,
- д. Тимофеево,
- д. Товарково.
Буквально через неделю будут сданы остальные объекты для утилизации отходов в д. Нестерово, д. 98, д. Лихачево, д. Гомнино, д. Алексино, п. Дорохово, ул. Пролетарская, ул. Куйбышева, ул. Красная, п. Бороденки, ул. Новая, с. Никольское, ул. Микрорайон, п. Брикет, ул. Центральная, д. Подолы, с. Успенское, с. Покровское, ул. Новая, с. Покровское, ул. Комсомольская и с. Покровское, ул. 2-я Парковая.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.
«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.