В Рузском округе будут ремонтировать оборудование на подстанции «Колодкино»

Филиал ПАО «Россети Московский регион» — Западные электрические сети уведомляет жителей Рузского городского округа об ослаблении схемы внешнего электроснабжения подстанции 35 кВ «Колодкино» № 327 в связи с ремонтными работами в сетях 35 кВ в период с 6.00 21 августа до 17.00 23 августа, сообщили в администрации Рузского городского округа.

Работы производятся без обесточивания потребителей. В указанный период времени будет снижена надежность электроснабжения потребителей, проживающих в деревнях: Новоникольское, Новоивановское, Петропавловское, Колодкино, Новомихайловское, Новониколаевка, Головинка, Староникольское, Архангельское, Строганка, Усадково, Златоустово, Ильятино, Ленинка; в селе Богородском; в поселке Космодемьянском.

В случае аварийного отключения электроэнергии для уточнения информации можно обращаться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-02-20.

Выполнение вышеуказанных работ необходимо для поддержания нормального эксплуатационного состояния оборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей.

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